Live Napoli-Fiorentina 0-0 | c' è Demme al posto di Fabian Ruiz

(Di domenica 17 gennaio 2021) In campo alle 12.30, dunque. Dopo la notte insonne e la positività di, ilcerca continuità per dare una svolta alla stagione dopo la vittoria al fotofinish in...

SkySport : In campo Napoli e Fiorentina: segui il LIVE - Mediagol : #Napoli-#Fiorentina, LIVE #SerieA 17/01/2021: segui la diretta - ilnapolionline : LIVE SERIE A – Napoli-Fiorentina, Cristiano Giuntoli: “Milik-Marsiglia? Vediamo chi avrà più pazienza”… - canciello_94 : NAPOLI vs FIORENTINA|SERIE A|17.01.2021 #napolifiorentina #napoli #fiorentina #seriea #17gennaio #live #livesport… - infoitsport : Napoli-Fiorentina live dalle 12.30: c'è Demme al posto di Fabian Ruiz -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, oggi in maglia rossa. Completo azzurro per il Napoli. 12.28 - Squadre entrate in questo momento in campo. Ancora qualche istante e prenderà il vi ...Prosegue la Serie A con gli incontri della diciottesima giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche la classifica.