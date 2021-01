LIVE Inter-Juventus, Serie A calcio in DIRETTA: arrivano le formazioni ufficiali! Lukaku-Lautaro sfidano Ronaldo-Morata (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 19.45 arrivano le formazioni ufficiali del match.Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku. All. ConteJuventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo. Le probabili formazioni ed il programma Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, big match della 18ma giornata della Serie A 2021 di calcio. Stasera (ore 20.45) andrà in scena l’attesissimo derby d’Italia, una grande classica del ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAh 19.45leufficiali del match.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young;. All. Conte(4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey;. All. Pirlo. Le probabilied il programma Buonasera e benvenuti alladi, big match della 18ma giornata dellaA 2021 di. Stasera (ore 20.45) andrà in scena l’attesissimo derby d’Italia, una grande classica del ...

