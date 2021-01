LIVE Inter-Juventus 2-0, Serie A in DIRETTA: Lautaro sfiora il 3-0 al 72?! (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78? Lukaku va in progressione e prova a servire Lautaro con un filtrante, chiusura di Chiellini che tocca all’indietro per Szczesny. 77? SECONDO CAMBIO Inter! Esce Vidal, entra Gagliardini. 76? Meno di un quarto d’ora al fischio finale, Inter-Juventus 2-0 12? Vidal, 52? Barella. 75? Traversone di Ronaldo dalla destra fuori misura. 74? Chiusura in anticipo di Bastoni su Kulusevski in scivolata, pallone in fallo laterale. 73? PRIMO CAMBIO Inter! Esce Young, entra Darmian. 72? Lautaro! Progressione palla al piede dell’argentino che entra in area dalla sinistra e va al tiro a giro con il destro, pallone che sibila di fianco al palo e si spegne sul fondo, Inter vicina al 3-0. 71? Rilancio lungo di ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78? Lukaku va in progressione e prova a servirecon un filtrante, chiusura di Chiellini che tocca all’indietro per Szczesny. 77? SECONDO CAMBIO! Esce Vidal, entra Gagliardini. 76? Meno di un quarto d’ora al fischio finale,2-0 12? Vidal, 52? Barella. 75? Traversone di Ronaldo dalla destra fuori misura. 74? Chiusura in anticipo di Bastoni su Kulusevski in scivolata, pallone in fallo laterale. 73? PRIMO CAMBIO! Esce Young, entra Darmian. 72?! Progressione palla al piede dell’argentino che entra in area dalla sinistra e va al tiro a giro con il destro, pallone che sibila di fianco al palo e si spegne sul fondo,vicina al 3-0. 71? Rilancio lungo di ...

Inter : -1 a Inter-Juventus: seguite live la conferenza di mister Conte - juventusfc : Inizia in questo momento a parlare Mister @Pirlo_official alla vigilia di #InterJuve Live qui… - Inter_TV : ?? | LIVE-Pronti per #InterJuventus? Siamo live con il nostro pre partita! @lenovo @lenovoitalia #InterXLenovo - zazoomblog : Live Inter-Juventus 2-0: raddoppio di Barella - #Inter-Juventus #2-0: raddoppio - Yogaolic : RT @fanpage: Sorriso amaro per Cristiano Ronaldo. #InterJuve -