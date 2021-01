Live Inter-Juventus 1-0: Vidal sblocca il derby d'Italia (Di domenica 17 gennaio 2021) 22'pt Cross di Ronaldo dalla destra che attraversa tutta l'area di rigore: è bravo Skriniar ad anticipare il probabile impatto con la sfera di Morata, appostato sul secondo... Leggi su ilmattino (Di domenica 17 gennaio 2021) 22'pt Cross di Ronaldo dalla destra che attraversa tutta l'area di rigore: è bravo Skriniar ad anticipare il probabile impatto con la sfera di Morata, appostato sul secondo...

Inter : -1 a Inter-Juventus: seguite live la conferenza di mister Conte - juventusfc : Inizia in questo momento a parlare Mister @Pirlo_official alla vigilia di #InterJuve Live qui… - Inter_TV : ?? | LIVE-Pronti per #InterJuventus? Siamo live con il nostro pre partita! @lenovo @lenovoitalia #InterXLenovo - Thibauuuult_ : RT @HDEPL2: Serie A l Inter Milan vs Juventus Live HD - mohalecobra : RT @HDEPL2: Serie A l Inter Milan vs Juventus Live HD -