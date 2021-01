LIVE Inter-Juventus 1-0 | Serie A in DIRETTA | Vidal porta avanti i nerazzurri al 12?!

Leggi su oasport

(Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12? ARTUROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO VIDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLL,IN VANTAGGIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! 11? Goal di Ronaldo annullato per fuorigioco di Chiesa. 10? Fallo commesso daa centrocampo su Ronaldo, punizione in favore della. 9? Imposta da dietro la squadra di Pirlo da con Bonucci. 8? Possesso palla da parte dei giocatori della. 7? Brozovic vamente incercando di aggirare la barriera con il destro, pallone largo. 6? Fallo di Bonucci su Hakimi, punizionedai 35 metri in posizione centrale. 5? Cross di Morata dalla destra a cercare Ronaldo in area, mette fuori Skriniar di testa in ...