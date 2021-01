LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 99-74, Serie A basket in DIRETTA: i sardi schiantano i rivali grazie al trio Kruslin-Burnell-Bilan (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento di serata con OA Sport. I top scorer del match:Dinamo Sassari: Burnell, con 17 puntiPesaro: Drell, con 16 punti FINISCE QUI: SUONA LA SIRENA DEL QUARTO PERIODO, Dinamo Sassari-Pesaro 99-74. 99-74 Chessa fa 1/2 ai liberi fallendo la chance di segnare il 100° punto della formazione sassarese in questo match. 98-74 Tripla di Serpilli, che fa vedere le sue buone capacità balistiche. 98-71 Treier a segno: Sassari avvicina quota 100. 96-71 Re, intanto, fa 1/2 ai liberi. 95-71 Robinson con un canestro da due prova a ridare un po’ di tenue ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAper essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di serata con OA Sport. I top scorer del match:, con 17 punti: Drell, con 16 punti FINISCE QUI: SUONA LA SIRENA DEL QUARTO PERIODO,99-74. 99-74 Chessa fa 1/2 ai liberi fallendo la chance di segnare il 100° punto della formazione sassarese in questo match. 98-74 Tripla di Serpilli, che fa vedere le sue buone capacità balistiche. 98-71 Treier a segno:avvicina quota 100. 96-71 Re, intanto, fa 1/2 ai liberi. 95-71 Robinson con un canestro da due prova a ridare un po’ di tenue ...

