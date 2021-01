LIVE – Dinamo Sassari-Pesaro 84-65, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 17 gennaio 2021) Banco di Sardegna Sassari e Carpegna Prosciutto Pesaro si affrontano in una sfida d’alta classifica nella 16° giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. La banda di Pozzecco, attualmente terza, attende i ragazzi di Repesa che sono sesti e stanno giocando una stagione in linea se non oltre le già ottime aspettative della vigilia. Domenica 17 gennaio alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Dinamo Sassari-Pesaro 84-65 35? – Nuovo vantaggio massimo per Sassari, canestro di Bilan: la sfida volge all’orizzonte, siamo 84-65. 32? – Schiacciata per Zanotti: 76-63. 31? – Partenza sprint di quarto quarto per Sassari, a segno ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Banco di Sardegnae Carpegna Prosciuttosi affrontano in una sfida d’alta classifica nella 16° giornata del campionato diA1. La banda di Pozzecco, attualmente terza, attende i ragazzi di Repesa che sono sesti e stanno giocando una stagione in linea se non oltre le già ottime aspettative della vigilia. Domenica 17 gennaio alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA84-65 35? – Nuovo vantaggio massimo per, canestro di Bilan: la sfida volge all’orizzonte, siamo 84-65. 32? – Schiacciata per Zanotti: 76-63. 31? – Partenza sprint di quarto quarto per, a segno ...

