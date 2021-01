LIVE Dinamo Sassari-Pesaro 0-0, Serie A basket in DIRETTA: inizia il match del PalaSerradimigni! (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Primi due punti dell’incontro firmati da Burnell. inizia IL match! 18.58 QUINTETTI, Sassari: Spissu, Gentile, Bendzius, Bilan, Burnell; Pesaro: Cain, Drell, Filipovity, G. Robinson, J. Robinson. 18.55 Cinque minuti alla palla a due, inno di Mameli al PalaSerradimigni di Sassari! 18.50 Gli arbitri del match saranno Saverio Lanzarini, Christian Borgo e Mauro Belfiore. 18.45 Sono 28 i precedenti tra le due squadre, 20 le vittorie del Banco di Sardegna contro le 8 della Vuelle. 18.40 Tra le fila di Pesaro stasera sarà assente Carlos Delfino: La Carpegna Prosciutto basket Pesaro comunica che il capitano Carlos Delfino non è presente a Sassari a ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Primi due punti dell’incontro firmati da Burnell.IL! 18.58 QUINTETTI,: Spissu, Gentile, Bendzius, Bilan, Burnell;: Cain, Drell, Filipovity, G. Robinson, J. Robinson. 18.55 Cinque minuti alla palla a due, inno di Mameli al PalaSerradimigni di! 18.50 Gli arbitri delsaranno Saverio Lanzarini, Christian Borgo e Mauro Belfiore. 18.45 Sono 28 i precedenti tra le due squadre, 20 le vittorie del Banco di Sardegna contro le 8 della Vuelle. 18.40 Tra le fila distasera sarà assente Carlos Delfino: La Carpegna Prosciuttocomunica che il capitano Carlos Delfino non è presente aa ...

tendinito : RT @Volleyball_it: Russia: 18° giornata, ore 16.00 live streaming. Zenit Kazan - Dinamo Mosca by Giacomo Tarsi #volleyball_it #20annionlin… - Volleyball_it : Russia: 18° giornata, ore 16.00 live streaming. Zenit Kazan - Dinamo Mosca by Giacomo Tarsi #volleyball_it… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Dinamo #Sassari-Pesaro… - dinamo_sassari : ?? G A M E D A Y ?? Seconda di fila in casa per le #DinamoWomen che oggi affrontano la @VirtusEirene_RG ?? A che or… - Volleyball_it : Russia: 6° giornata. Ore 17.30, live streaming, Zenit Kazan - Dinamo Mosca by Giacomo Tarsi #volleyball_it… -