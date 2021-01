LIVE – Catania-Foggia 1-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di domenica 17 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Catania-Foggia, match valido per la diciannovesima giornata di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da due soli successi nelle ultime cinque, vogliono i tre punti in uno scontro diretto per la zona playoff; i pugliesi, dal canto loro, arrivano da quattro vittorie consecutive e non hanno affatto intenzione di fermarsi. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 17 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Catania-Foggia 1-0 (15? Dall’Oglio) 20?- Ammonito Sarao 15?- GOL Catania! DALL’OGLIO LA SBLOCCA! Bella ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Ladi, match valido per la diciannovesima giornata di. I padroni di casa, reduci da due soli successi nelle ultime cinque, vogliono i tre punti in uno scontro diretto per la zona playoff; i pugliesi, dal canto loro, arrivano da quattro vittorie consecutive e non hanno affatto intenzione di fermarsi. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 17 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA1-0 (15? Dall’Oglio) 20?- Ammonito Sarao 15?- GOL! DALL’OGLIO LA SBLOCCA! Bella ...

