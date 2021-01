LIVE – Cantù-Virtus Bologna 43-46, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 17 gennaio 2021) L’Acqua S. Bernardo ospita la Virtus Segafredo Bologna nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Le V Nere, pochi giorni fa, hanno battuto nettamente in EuroCup una squadra di rango quale l’Olimpia Lubiana, mentre in campionato sono reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Decisamente sfavorita invece la formazione lombarda, che non si impone in una partita addirittura dal 26 dicembre: pesa il penultimo posto in classifica con soli due punti di vantaggio su Varese (che ha tuttavia disputato due sfide in meno). Domenica 17 gennaio alle ore 17.00 inizierà il confronto che potrete seguire LIVE su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA CANTU’-Virtus Bologna 43-46 23?- ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) L’Acqua S. Bernardo ospita laSegafredonel match valevole per la sedicesima giornata del campionato diA1. Le V Nere, pochi giorni fa, hanno battuto nettamente in EuroCup una squadra di rango quale l’Olimpia Lubiana, mentre in campionato sono reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Decisamente sfavorita invece la formazione lombarda, che non si impone in una partita addirittura dal 26 dicembre: pesa il penultimo posto in classifica con soli due punti di vantaggio su Varese (che ha tuttavia disputato due sfide in meno). Domenica 17 gennaio alle ore 17.00 inizierà il confronto che potrete seguiresu Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LACANTU’-43-46 23?- ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #SerieA Al termine del #primotempo #VirtusBologna avanti a #Cantu 39-38! #live - PianetaBasketIT : Acqua S.Bernardo Cantù - Virtus Segafredo Bologna - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #SerieA Via alla sfida tra #Cantu e #VirtusBologna! #live - zazoomblog : LIVE Cantù-Virtus Bologna 0-0 Serie A basket in DIRETTA: si comincia! Squadre in campo nel primo quarto - #Cantù-V… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Cantù 98-92 Serie A basket in DIRETTA: Sassari soffre ma vince guidata da Bilan e Bendzius -… -