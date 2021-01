LIVE Biathlon, Mass start femminile Oberhof in DIRETTA: Wierer sesta con tanti rimpianti. Vince Simon, davanti a Preuss e Hanna Oeberg (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46: Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare di Coppa del Mondo di Biathlon, buon pomeriggio! 15.45: A Oberhof Vince la francese Simon, seconda piazza per la tedesca Preuss e terzo posto per la svedese Hanna Oeberg 15.44: L’unica buona notizia è che Wierer scala di una posizione nella generale e si insedia al quarto posto alla vigilia della tappa di Anterselva 15.42: tanti rimpianti per Wierer a cui sarebbe bastato non sbagliare l’ultimo poligono per andare a Vincere questa gara di Oberhof che resta stregata per lei. Arriva un sesto posto con l’amaro in bocca, così come è ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.46: Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare di Coppa del Mondo di, buon pomeriggio! 15.45: Ala francese, seconda piazza per la tedescae terzo posto per la svedese15.44: L’unica buona notizia è chescala di una posizione nella generale e si insedia al quarto posto alla vigilia della tappa di Anterselva 15.42:pera cui sarebbe bastato non sbagliare l’ultimo poligono per andare are questa gara diche resta stregata per lei. Arriva un sesto posto con l’amaro in bocca, così come è ...

zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start femminile Oberhof in DIRETTA: Dorothea Wierer in fuga dopo tre poligoni! Vittozzi nella to… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof per la Mass Start femminile: Eckhoff vuole il sorpasso in generale, per l’Italia Wierer e Vittozzi #biathlo… - neveitalia : LIVE da Oberhof per la Mass Start femminile: Eckhoff vuole il sorpasso in generale, per l’Italia Wierer e Vittozzi… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start Oberhof in DIRETTA: Hofer e Windisch perfetti al primo poligono insegue Johannes Boe -… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof per la Mass Start maschile: Boe e Laegreid a caccia di record, Italia con Hofer e Windisch #biathlon @AleBe… -