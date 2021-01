LIVE Biathlon, Mass start femminile Oberhof in DIRETTA: Dorothea Wierer in fuga dopo tre poligoni! Vittozzi nella top ten (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33: Sbagliano tutte dietro 15.32: NOOOOOOOOOOOOOOO Doppio errore di Wierer che ora deve girare. Vediamo le altre 15.31: Wierer entra da sola all’ultimo poligono 15.30: Al km 9.5 Wierer sola davanti, H. Oeberg, Davidova, Hauser e Mironova a 27?, Alimbekava, Preuss e Vittozzi a 44?, Brorsson, Simon, Braisaz, Tandrevold, Roeiseland a 53? 15.27: Al km 8.3 Wierer, H. Oeberg a 22?, Davidova, Hauser e Mironov a 32?, Preuss e Alimbekava a 41?, Vittozzi a 45?, Brorsson a 50?, Simon, Braisaz, Tandrevold, Roeiseland a 57? 15.26: Wierer sola, H. Oeberg a 23?, Davidova, Hauser e Mironova a 34?, Preuss a 39?, Alimbekava e Vittozzi a 45? 15.24: Sbagliano tutte, Eckhoff tre errori! ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33: Sbagliano tutte dietro 15.32: NOOOOOOOOOOOOOOO Doppio errore diche ora deve girare. Vediamo le altre 15.31:entra da sola all’ultimo poligono 15.30: Al km 9.5sola davanti, H. Oeberg, Davidova, Hauser e Mironova a 27?, Alimbekava, Preuss ea 44?, Brorsson, Simon, Braisaz, Tandrevold, Roeiseland a 53? 15.27: Al km 8.3, H. Oeberg a 22?, Davidova, Hauser e Mironov a 32?, Preuss e Alimbekava a 41?,a 45?, Brorsson a 50?, Simon, Braisaz, Tandrevold, Roeiseland a 57? 15.26:sola, H. Oeberg a 23?, Davidova, Hauser e Mironova a 34?, Preuss a 39?, Alimbekava ea 45? 15.24: Sbagliano tutte, Eckhoff tre errori! ...

