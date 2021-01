L'ironia del repubblicano: 'Se si farà difendere da Giuliani per Trump probabile l'impeachment' (Di domenica 17 gennaio 2021) ironia ma fino a un certo punto: se sarà Rudolph Giuliani a difendere Donald Trump, allora l'impeachment sarà più probabile. Lo ha detto lo stratega repubblicano Karl Rove, intervistato dall'emittente ... Leggi su globalist (Di domenica 17 gennaio 2021)ma fino a un certo punto: se sarà RudolphDonald, allora l'sarà più. Lo ha detto lo strategaKarl Rove, intervistato dall'emittente ...

etrezzi : ‘alla banalità del caso, all’ironia della sorte, che non gli ha consentito di rispettare la sua promessa e lo ha po… - FrancoPrando : @andreaquaglian1 @GuidoCrosetto Sembrerebbe un virus molto intelligente. Mettiamolo al governo, farà meno danni del… - jinfry_77_ : RT @RoxyRosaliaR: Se prendete tw altrui per percularli con finta ironia che è solo invidia e cattiveria siete persone prive di intelletto.… - Elisasin_ : Prima di scrivere cose del genere, informatevi! Perché fare ironia su una storia simile è veramente di cattivo gusto. #prelemi #gfvip - RoxyRosaliaR : Se prendete tw altrui per percularli con finta ironia che è solo invidia e cattiveria siete persone prive di intell… -

Ultime Notizie dalla rete : ironia del Vittorio Savini morto: il Carlino piange il Comandante, cronista con ironia il Resto del Carlino L'ironia del repubblicano: "Se si farà difendere da Giuliani per Trump probabile l'impeachment"

Karl Rove, intervistato dall'emittente conservatrice Fox news: "Ha sostenuto che Trump non ha incitato la folla, dato che le sue accuse di frode nelle elezioni presidenziali sono vere...".

Potenza, protesta ristoratori tra bicchieri di prosecco, musica e ironia

Da buoni meridionali, però, lo facciamo con ironia». Nello scorso mese di ottobre, nei primi giorni dell’entrata in vigore del Dpcm che disponeva la chiusura di bar e ristoranti alle ore 18, Salvatore ...

Karl Rove, intervistato dall'emittente conservatrice Fox news: "Ha sostenuto che Trump non ha incitato la folla, dato che le sue accuse di frode nelle elezioni presidenziali sono vere...".Da buoni meridionali, però, lo facciamo con ironia». Nello scorso mese di ottobre, nei primi giorni dell’entrata in vigore del Dpcm che disponeva la chiusura di bar e ristoranti alle ore 18, Salvatore ...