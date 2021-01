L' influenza è scomparsa | perché è una pessima notizia | Melania Rizzoli | organismo in pericolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 gennaio 2021) L'stagionale non ha iniziato la sua consueta epidemia di infezioni, non ha nemmeno tentato di farlo, non ha messo a letto nessuno, e nessuno ne parla più, e soprattutto è riuscita politicamente a spazzare via in un colpo solo tutte le passate e dure polemiche sulle carenze nazionali del vaccino per contrastarla, anzi la sua sparizione silenziosa e imprevista ha creato addirittura sorpresa e sconcerto tra i virologi e gli epidemiologi,(per loro) l'assenza dei virusli stagionali non è affatto unacosì positiva come si potrebbe pensare, poiché se il virus non circola potrà essere difficile individuare il ceppo giusto contro cui produrre il prossimo vaccino. Scientificamente non si è trattato di una tregua intenzionale del virusle di fronte alla pandemia in ...