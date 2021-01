L’ex Juve Padovano: «Sono innocente, ma ho perso tutto. I miei ex compagni sono spariti» (Di domenica 17 gennaio 2021) Su La Stampa un’intervista a Michele Padovano, ex attaccante della Juventus finito nei guai nel 2005 perché arrestato in un’operazione dei carabinieri su un traffico di droga dal Marocco all’Italia. Da 15 anni si difende nelle aule dei tribunali dall’accusa di aver finanziato alcune importazioni di hashish. Finora ha accumulato due condanne, in primo e secondo grado. La Cassazione, l’altro ieri, ha annullato il con rinvio la sentenza della Corte di Appello. Padovano sostiene la sua innocenza. «Pago la mia amicizia con Luca Mosole, ritenuto ai vertici dell’organizzazione criminale. Un amico di infanzia che avevo aiutato a saldare un debito. Non sono sciocco, sapevo che il suo tenore di vita non era equiparabile alle sue possibilità. Scherzando gli dicevo: “io sono la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 gennaio 2021) Su La Stampa un’intervista a Michele, ex attaccante dellantus finito nei guai nel 2005 perché arrestato in un’operazione dei carabinieri su un traffico di droga dal Marocco all’Italia. Da 15 anni si difende nelle aule dei tribunali dall’accusa di aver finanziato alcune importazioni di hashish. Finora ha accumulato due condanne, in primo e secondo grado. La Cassazione, l’altro ieri, ha annullato il con rinvio la sentenza della Corte di Appello.sostiene la sua innocenza. «Pago la mia amicizia con Luca Mosole, ritenuto ai vertici dell’organizzazione criminale. Un amico di infanzia che avevo aiutato a saldare un debito. Nonsciocco, sapevo che il suo tenore di vita non era equiparabile alle sue possibilità. Scherzando gli dicevo: “iola ...

napolista : L’ex Juve #Padovano: «Sono innocente, ma ho perso tutto. I miei ex compagni sono spariti» Su La Stampa l’intervista… - Sicilianodoc7 : RT @junews24com: Mandzukic-Milan alle battute finali: l'ex Juve atteso in Italia. Ultimissime - - junews24com : Mandzukic-Milan alle battute finali: l'ex Juve atteso in Italia. Ultimissime - - carlo_fiorente : Il tempo è galantuomo. Sempre. ?????? #FinoAllaFine #ForzaJuve #Buongiorno - sportli26181512 : Conte, Lippi, Trap e...: ecco i 12 che hanno allenato sia Inter che Juve. E c'è un inglese: Conte, Lippi, Trap e...… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex Juve Oss. Eurobet: Inter favorita sulla Juve domenica Fortune Italia