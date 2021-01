L’Europa vuole la stabilità dell’Italia ma Sassoli ha esagerato… il commento di Polillo (Di domenica 17 gennaio 2021) Con il trascorrere del tempo, dovremmo sentirci tutti più europei, piuttosto che francesi, tedeschi o italiani. Puntare più sul multilateralismo continentale, che non su una visione autarchica, che non ha prospettive. Più sulla logica dell’approfondimento – quell’unione sempre più stretta tra i popoli, prevista dall’articolo 1 del Trattato – che non sull’allargamento, che ha dominato questi ultimi anni. E non per scelta ideologica. Ma riflettendo sulla crisi della seconda fase della globalizzazione, che stiamo vivendo: così simile, nel suo epilogo, a quella della prima. Quella degli inizi del ‘900 segnata dal disumano conflitto imperialista, la Grande guerra e l’epidemia di “spagnola”. Analogie che dovrebbero far riflettere. Se si esclude il ritorno all’autarchia nazionalista, una sorta di cultura da “strapaese”, che fu una corrente culturale, seppure minoritaria, dell’epoca fascista: ... Leggi su formiche (Di domenica 17 gennaio 2021) Con il trascorrere del tempo, dovremmo sentirci tutti più europei, piuttosto che francesi, tedeschi o italiani. Puntare più sul multilateralismo continentale, che non su una visione autarchica, che non ha prospettive. Più sulla logica dell’approfondimento – quell’unione sempre più stretta tra i popoli, prevista dall’articolo 1 del Trattato – che non sull’allargamento, che ha dominato questi ultimi anni. E non per scelta ideologica. Ma riflettendo sulla crisi della seconda fase della globalizzazione, che stiamo vivendo: così simile, nel suo epilogo, a quella della prima. Quella degli inizi del ‘900 segnata dal disumano conflitto imperialista, la Grande guerra e l’epidemia di “spagnola”. Analogie che dovrebbero far riflettere. Se si esclude il ritorno all’autarchia nazionalista, una sorta di cultura da “strapaese”, che fu una corrente culturale, seppure minoritaria, dell’epoca fascista: ...

Corriere : «Trattasi di un giocatore che la Juve vuole comprare. Non ha fatto l’esame perché sta da 11 anni in Europa. Ma non… - Europarl_IT : ??Il 2021 è l'Anno europeo delle ferrovie: scopri come i treni possono aiutare nella lotta contro il cambiamento cli… - PCossu : @MraCnz @cristina7013 Questi non hanno ancora capito che se va via Conte il RF lo vedono con il binocolo. Le riform… - LucaBellinzona : @Glucab @graziano_delrio @LaStampa Renzi ha collaborato col PD a portarli verso l'Europa e verso il senso di respon… - ilcorriereblog : -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa vuole Merkel sott’attacco anche in casa «Sui vaccini svenduti all’Europa» Corriere della Sera