Leggere più libri in contemporanea come fa Bill Gates? Si può, ecco come (Di domenica 17 gennaio 2021) Quest’anno quanto vi siete riproposti di Leggere? Io tantissimo! I libri curano. Spesso ci si dice che per Leggere tanto bisognerebbe avere più tempo. In realtà sarebbe utile capire quanto tempo si ha veramente a disposizione da poter dedicare ad un buon libro. Nel nostro calendario siamo soliti mettere appuntamenti di ogni tipo. Perché non inserire nell’agenda personale anche un appuntamento vero e proprio con la lettura? Spunto interessante: andate sul il sito “How Long to Read?” Tradotto letteralmente è “quanto tempo per leggerlo (il libro)?”. In cosa consiste: inserendo il titolo del libro di vostro interesse, il sito vi propone una pagina di quel testo e vi cronometra nel vostro tempo di lettura. Al termine vi restituisce il totale in ore del tempo che vi servirebbe per completare il libro. Utile, no? Per farvi un esempio: ... Leggi su bergamonews (Di domenica 17 gennaio 2021) Quest’anno quanto vi siete riproposti di? Io tantissimo! Icurano. Spesso ci si dice che pertanto bisognerebbe avere più tempo. In realtà sarebbe utile capire quanto tempo si ha veramente a disposizione da poter dedicare ad un buon libro. Nel nostro calendario siamo soliti mettere appuntamenti di ogni tipo. Perché non inserire nell’agenda personale anche un appuntamento vero e proprio con la lettura? Spunto interessante: andate sul il sito “How Long to Read?” Tradotto letteralmente è “quanto tempo per leggerlo (il libro)?”. In cosa consiste: inserendo il titolo del libro di vostro interesse, il sito vi propone una pagina di quel testo e vi cronometra nel vostro tempo di lettura. Al termine vi restituisce il totale in ore del tempo che vi servirebbe per completare il libro. Utile, no? Per farvi un esempio: ...

borghi_claudio : Oh domani scoop del Fatto Quotidiano che ha scoperto che mi farebbe piacere se quei pochi validi che ci sono nel mo… - a_padellaro : GLI ITALOVIVI L’altra notte, mentre l’uomo più impopolare della nazione (ora iscritto alla Champions della speciali… - SenatoStampa : Il Senato-Un posto da scoprire. Per i più piccoli, un album da leggere e colorare per conoscere il Senato, la sua s… - LOUVGOLD : ma chi me lo ha fatto fare di leggere shadowhunters io lo so come va a finire con me e le serie di libri ci sono gi… - MCrisFalaschi : @cipilidoro Non ti conosco e sono rimasta a leggere tutta la tua e la vostra storia. Hai ragione, un manifesto non… -