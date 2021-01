Le pagelle di Napoli-Fiorentina | la partita incredibile di Insigne

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIlbatte la6-0 al ‘Maradona’ nell’incontro valido per la 18esima giornata di Serie A. Azzurri a segno nel primo tempo con(5?), Demme (36?), Lozano (38?) e Zielinski (46?). Nella ripresa ancora in rete, su rigore (72?), quindi Politano fissa il risultato sul definitivo 6-0 all’89. Ledel match Ospina 6 – Mai chiamato in causa se non nelle battuta iniziali della sfida dove ha rischiato qualcosa sul pressing di Amrabat Hysaj 6,5 – Buona la prestazione dell’albanese che spinge costantemente sulla fascia di competenza. Manolas 6,5- Parte dal 1 minuto contro ogni pronostico. Inizialmente va un po’ in affanno ma sale in cattedra quando ilinizia a far girare il pallone. (Dall’83 Rrahmani s.v.) Koulibaly 7– Quanto è ...