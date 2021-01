Le beauty lesson che abbiamo imparato da «Bridgerton» che le celeb copiano già

Leggi su vanityfair

(Di domenica 17 gennaio 2021) Dalle sfilate alle celeb su Instagram per arrivare a Bridgerton. I trend di bellezza più hot del momento rimbalzano tra social, passerelle e serie Tv in un continuo rimando. E vera miniera di beauty inspo rappresenta ora la serie più vista degli ultimi tempi (63 milioni di persone in 76 Paesi in poche settimane, visto che è disponibile su Netflix da Natale). Firmata Shonda Rhimes, ergo garanzia di successo immediato, Bridgerton ha conquistato tutte alla prima occhiata. Ok, lo sappiamo che gran parte del merito va a colui che è stato subito insignito del titolo di primo sex symbol del 2021 ovvero Regé-Jean Paul aka Duca di Hastings.