Lazio, lo strano caso di Luis Alberto e Lazzari: stelle in serie A, ignorati dai ct di Spagna e Italia (Di lunedì 18 gennaio 2021) La straripante vittoria contro la Roma lo ha solo confermato: Lazzari e Luis Alberto meritano entrambi la Nazionale. Sarebbe un delitto non dare la possibilità ai due giocatori di giocare i prossimi ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 gennaio 2021) La straripante vittoria contro la Roma lo ha solo confermato:meritano entrambi la Nazionale. Sarebbe un delitto non dare la possibilità ai due giocatori di giocare i prossimi ...

leggoit : Lazio, lo strano caso di Luis Alberto e Lazzari: stelle in serie A, ignorati dai ct di Spagna e Italia - coratella24 : @cuponface @danimagli No. Sono semplicemente un laziale. Tra un giocatore della Lazio ed uno dell'Udinese, tifo sem… - xManuelVanacore : @NandoPiscopo1 Come la Lazio, anche se li ci fu del casino strano. - mignolodanese : @Asroma123456789 @Luca42573661 @FrancescoCanal1 Ti prendo 3 scontri diretti del Milan: Milan - Juventus 1 - 3 Sost.… - Wlosport1 : @ZZiliani C'è anche il caso tamponi Lazio. Come mai non si parla mai neppure di questo caso? Strano. -