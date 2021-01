L'Atalanta non sfonda il muro di Ballardini. Per il Genoa è un punto d'oro (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo una serie di scorpacciate di gol al Gewiss Stadium, l'Atalanta si fa stoppare sullo 0-0 dal Genoa. Per la Dea una frenata in ottica rincorsa alla Champions, mentre Ballardini si gode un punto d'... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo una serie di scorpacciate di gol al Gewiss Stadium, l'si fa stoppare sullo 0-0 dal. Per la Dea una frenata in ottica rincorsa alla Champions, mentresi gode und'...

