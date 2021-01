L’arte degli Uffizi diventa “da gustare”: così le opere si trasformano in piatti stellati. La serie ideata dal museo soddisferà i palati più critici? (Di domenica 17 gennaio 2021) Che sapore ha il passato? Le tavole e le dispense dipinte dai grandi maestri della storia delL’arte prendono vita tra le mani di grandi chef italiani a caccia di nuovi piatti gourmet nascosti nei pantagruelici banchetti della storia delL’arte. Rimaste ricette incompiute sulla tela, da domenica 17 gennaio 2021 le silenziose nature morte dimenticate per secoli in cucina da cuochi sbadati si trasformano in menu per i palati moderni più sofisticati. Aromi e sapori – di corte o di osteria – celebrano a colpi di coltello il duello fra modernità e tradizione: una sfida originale dal mortaio al frullatore che ci fa rivalutare l’utilità del nostro timer da forno rispetto al sistema culinario medievale di far corrispondere un minuto e mezzo a un Padre Nostro. In attesa di una riapertura che non arriva e che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Che sapore ha il passato? Le tavole e le dispense dipinte dai grandi maestri della storia delprendono vita tra le mani di grandi chef italiani a caccia di nuovigourmet nascosti nei pantagruelici banchetti della storia del. Rimaste ricette incompiute sulla tela, da domenica 17 gennaio 2021 le silenziose nature morte dimenticate per secoli in cucina da cuochi sbadati siin menu per imoderni più sofisticati. Aromi e sapori – di corte o di osteria – celebrano a colpi di coltello il duello fra modernità e tradizione: una sfida originale dal mortaio al frullatore che ci fa rivalutare l’utilità del nostro timer da forno rispetto al sistema culinario medievale di far corrispondere un minuto e mezzo a un Padre Nostro. In attesa di una riapertura che non arriva e che ...

