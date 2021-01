L’appello di Potere al Popolo dopo l’alleanza sannita Pd-Movimento 5 stelle (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“dopo la nascita del sodalizio tra PD e M5S locali a Benevento, annunciato ieri, Potere al Popolo – Sannio prende atto che la volontà delle forze politiche istituzionali sul nostro territorio è quella di replicare i fallimenti ottenuti sia in passato dalla vecchia classe dirigente beneventana, sia quelli di altri contesti amministrativi dove questa alleanza si è formata. Partiamo da questo dato: il fallimento della vecchia classe dirigente nel perseguire gli interessi della maggioranza dei beneventani. Fino a qualche tempo fa non eravamo i soli a partire da questa considerazione. Oggi, però, chi ci aveva abituato a espressioni anche colorite nei confronti della “casta” lo ritroviamo amorevolmente tra le braccia di quella classe dirigente che assieme a Mastella ha contribuito al progressivo declino del nostro ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“la nascita del sodalizio tra PD e M5S locali a Benevento, annunciato ieri,al– Sannio prende atto che la volontà delle forze politiche istituzionali sul nostro territorio è quella di replicare i fallimenti ottenuti sia in passato dalla vecchia classe dirigente beneventana, sia quelli di altri contesti amministrativi dove questa alleanza si è formata. Partiamo da questo dato: il fallimento della vecchia classe dirigente nel perseguire gli interessi della maggioranza dei beneventani. Fino a qualche tempo fa non eravamo i soli a partire da questa considerazione. Oggi, però, chi ci aveva abituato a espressioni anche colorite nei confronti della “casta” lo ritroviamo amorevolmente tra le braccia di quella classe dirigente che assieme a Mastella ha contribuito al progressivo declino del nostro ...

