Lapo Elkann si racconta a Domenica In tra ricordi e il nuovo amore (Di domenica 17 gennaio 2021) Ospite per la prima volta nello studio di Mara Venier, l’imprenditore si racconta a 360 gradi Per la prima volta a “Domenica In”, Lapo Elkann si presenta biondissimo, in maniche corte e jeans. Felice di essere stato invitato da Mara Venier, la quale ricambia l’affetto e la disponibilità dell’imprenditore italiano. Appena entrato, Lapo Elkann fa subito un regalo a Mara Venier e a suo nipote: “W l’Italia insieme a Lapo” che è un libro con ventitré illustrazioni delle meraviglie che si trovano in Italia tutte da colorare. Dopo i primi convenevoli, Mara dialoga con Lapo tra passato e presente. L’imprenditore italiano si racconta come non mai. Dal rapporto con la nonna, moglie di Agnelli, sino agli anni del Collegio che lo hanno ... Leggi su 361magazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Ospite per la prima volta nello studio di Mara Venier, l’imprenditore sia 360 gradi Per la prima volta a “In”,si presenta biondissimo, in maniche corte e jeans. Felice di essere stato invitato da Mara Venier, la quale ricambia l’affetto e la disponibilità dell’imprenditore italiano. Appena entrato,fa subito un regalo a Mara Venier e a suo nipote: “W l’Italia insieme a” che è un libro con ventitré illustrazioni delle meraviglie che si trovano in Italia tutte da colorare. Dopo i primi convenevoli, Mara dialoga contra passato e presente. L’imprenditore italiano sicome non mai. Dal rapporto con la nonna, moglie di Agnelli, sino agli anni del Collegio che lo hanno ...

