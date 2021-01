Lapo Elkann dichiara il suo amore a Joana, la splendida compagna gli ha cambiato la vita (Foto) (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ a Domenica In che Lapo Elkann tra i suoi progetti di vita ha presentato a tutti Johanna, anche se lei non era in studio (Foto). Davanti a tutti ha dichiarato il suo amore per la compagna: Lapo Elkann ha dato una svolta alla sua vita, ha davvero trasformato la sua esistenza e tutto questo lo deve a lei. “Senza di lei non avrei mai fatto i passi che ho fatto, la verità è che ho trovato la donna della mia vita. Lei mi permette di fare la differenza ogni giorno ed è l’unica donna al mondo che ama, abbraccia e accetta e supporta Lapo ogni giorno con tutte le sfaccettature”. E’ solo l’inizio della sua dichiarazione d’amore alla splendida ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ a Domenica In chetra i suoi progetti diha presentato a tutti Johanna, anche se lei non era in studio (). Davanti a tutti hato il suoper laha dato una svolta alla sua, ha davvero trasformato la sua esistenza e tutto questo lo deve a lei. “Senza di lei non avrei mai fatto i passi che ho fatto, la verità è che ho trovato la donna della mia. Lei mi permette di fare la differenza ogni giorno ed è l’unica donna al mondo che ama, abbraccia e accetta e supportaogni giorno con tutte le sfaccettature”. E’ solo l’inizio della suazione d’alla...

