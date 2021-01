L' accusa di Zanda Pd | ' Con la crisi potenze politiche e finanziarie pensano di comprarsi l' Italia'

(Di domenica 17 gennaio 2021) Lui non è un grande amico di Renzi né è mai stato in ottimi rapporti con i renziani. Ma questa volta frena: l'eventuale fiducia al Senato senza la maggioranza assoluta (161 voti) "sarebbe un pessimo ...

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : accusa Zanda

YouTG.net

"Non abbiamo una pregiudiziale sul nome di Conte, ma non faremo mai un ribaltone e non daremo mai vita a un governo con forze della destra sovranista che abbiamo combattuto e contro le quali abbiamo f ...Il leader di Italia viva domina la conferenza stampa, poco lo spazio per le ministre e il sottosegretario dimissionari ...