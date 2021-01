La Svezia dedica un francobollo a Greta Thunberg

Leggi su vanityfair

(Di domenica 17 gennaio 2021) Disegni di foreste, paludi, paesaggi agricoli, luoghi montani e Greta Thunberg, con l’inconfondibile impermeabile giallo e il suo messaggio ambientalista universalmente riconosciuto. Si chiama Precious Nature (Natura Preziosa) la serie di francobolli da collezione dedicati a temi ecologici e realizzati a sostegno dei 16 obiettivi di qualità ambientale stabiliti dal governo svedese. A presentarli sul proprio sito è stato l’ente postale svedese PostNord, che li mette in vendita nel suo e-shop (la confezione da 10 francobolli costa 120 euro), a testimoniare la grande attenzione che le questioni ambientali hanno ricevuto negli ultimi tempi, grazie anche allo sciopero scolastico lanciato da Greta per il clima e ai Fridays for Future, che hanno mosso gli animi e condotto l’attenzione sull’importanza di adottare misure valide contro il riscaldamento globale e il cambiamento climatico.