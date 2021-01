La storia di Ivan | il gorilla che amava dipingere

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 17 gennaio 2021) Viviana Persiani Pixabay Cresciuto in una casa dello Stato di Washington fino a 5 anni, poi rinchiuso in gabbia per altri 27 La Disney, tra i tanti pregi, ha anche quello di proporre, a bimbi e adulti, storie vere di animali che, altrimenti, rischierebbero di passare nel dimenticatoio. Una di queste, è quella del, alla cui vita si ispira il film «L'unico e insuperabile», da qualche settimana a disposizione degli abbonati di Disney+. Di cosa stiamo parlando?è nato nel 1962, nella Repubblica Democratica del Congo. A due anni fu catturato, insieme alla sorella, e venduto, da un commerciante di animali selvatici, ai proprietari di un grande magazzino, la famiglia Irwin, negli Usa. Morta la sorella,è andato a vivere con la famiglia Johnston, proprietaria del ...