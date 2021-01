La statua gigante di un gorilla per fermare il coronavirus. Il villaggio giapponese si affida alla superstizione (Di domenica 17 gennaio 2021) In tutto il mondo la lotta al coronavirus procede con mascherine, distanziamento sociale, igiene accurata e ora anche con i vaccini, che dovrebbero aiutare a stroncare definitivamente la pandemia. Tuttavia, in un villaggio giapponese, c’è anche chi si affida alla superstizione. La popolazione locale ha infatti costruito un gigantesco gorilla fatto di acciaio e paglia che dovrebbe fungere proprio da “scaccia-Covid”. Gli abitanti del villaggo di Chikuzen, nella prefettura di Fukuoka, sud-ovest del Giappone, hanno impiegato in tutto due mesi per costruire questa statua, che appare anche molto realistica. Il gorilla, caratterizzato da occhi che si illuminano di rosso nelle ore notturne, è alta ben sette metri. ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 17 gennaio 2021) In tutto il mondo la lotta alprocede con mascherine, distanziamento sociale, igiene accurata e ora anche con i vaccini, che dovrebbero aiutare a stroncare definitivamente la pandemia. Tuttavia, in un, c’è anche chi si. La popolazione locale ha infatti costruito unscofatto di acciaio e paglia che dovrebbe fungere proprio da “scaccia-Covid”. Gli abitanti del villaggo di Chikuzen, nella prefettura di Fukuoka, sud-ovest del Giappone, hanno impiegato in tutto due mesi per costruire questa, che appare anche molto realistica. Il, caratterizzato da occhi che si illuminano di rosso nelle ore notturne, è alta ben sette metri. ...

0utsid3zm3 : fate una statua d'oro gigante al centro del mondo di Burt Hummel vi prego - grifo1976 : Czyborra credo faticherebbe anche in una serie C cinese x non parlare di lerager che non sa cosa sia lo stop. X me… - CouchPotato7 : La statua in piazza non vera ma una copia dell'originale(nei musei capitolini dove c'è anche la lupa e statua gigan… - moanasbaby : @catgirladdicted creo una statua di legno di eren gigante solamente per darle fuoco alla madagascar maniera e nel m… -

Ultime Notizie dalla rete : statua gigante La statua gigante di un gorilla per fermare il coronavirus. Il villaggio giapponese si affida alla superstizione Periodico Italiano David Hasselhoff mette all’asta i suoi beni/ Guai finanziari per la star di Baywatch

David Hasselhoff mette in vendita tutti i suoi beni collezionati in 40 anni di carriera: dal costume rosso di Baywatch alla macchina di Supercar.

Una statua di neve per insegnare a rispettare l’ambiente

Si chiama Polly Ted ed è un’orsa gigante che ‘vive’ nel varesotto; è bianca ma non perché si tratti di un orso polare. L’animale è stato realizzato con la neve caduta tra la fine di dicembre e ...

David Hasselhoff mette in vendita tutti i suoi beni collezionati in 40 anni di carriera: dal costume rosso di Baywatch alla macchina di Supercar.Si chiama Polly Ted ed è un’orsa gigante che ‘vive’ nel varesotto; è bianca ma non perché si tratti di un orso polare. L’animale è stato realizzato con la neve caduta tra la fine di dicembre e ...