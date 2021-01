La rovesciata di Cristiano Ronaldo con il Real? C’è chi ha fatto di meglio (video) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo fu applaudito da tutto lo Juventus Stadium quando con una magistrale rovesciata spedì il pallone alle spalle di Buffon. La perla del portoghese ai tempi del Real Madrid però non è la sola, anzi c'è chi ha fatto meglio come l'ex bomber di Campania, Padova, Modena, Catania e Palermo Orazio Sorbello. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 18 gennaio 2021)fu applaudito da tutto lo Juventus Stadium quando con una magistralespedì il pallone alle spalle di Buffon. La perla del portoghese ai tempi delMadrid però non è la sola, anzi c'è chi hacome l'ex bomber di Campania, Padova, Modena, Catania e Palermo Orazio Sorbello. ITA Sport Press.

ItaSportPress : La rovesciata di Cristiano Ronaldo con il Real? C'è chi ha fatto di meglio (video) - - ASAP_Ruby_ : RT @juventusfc: 64' - Raddoppia il @realmadrid . Una rovesciata dall'altezza del dischetto di Cristiano Ronaldo. L'#AllianzStadium tributa… - JudgeIrenicus : @La_Bianconera @Cristiano @juventusfc Ricorda la faccia che fecero i nostri su quella famosa rovesciata - druben_4 : @LKinoshi tranqui kino, avrebbe detto lo stesso se @Cristiano avesse segnato in rovesciata come in #JuveReal ... a… -

Ultime Notizie dalla rete : rovesciata Cristiano Bressan e il suo posto nella storia: la mitica rovesciata contro il Barcellona Goal.com La storia della rovesciata di Carlo Parola diventata copertina dell’album delle figurine Panini

Di rovesciate famose nella storia del calcio ce ne sono tante. L’ultima in ordine di tempo è probabilmente quella splendida trasformata in gol da Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid in Cha ...

Gareth Bale, dalla rovesciata di Kiev alla panchina nel ‘suo’ Tottenham

Gareth Bale ha avuto un calo verticale, in questa seconda fase della sua carriera, il ritorno al Tottenham non ha dato gli effetti sperati.

Di rovesciate famose nella storia del calcio ce ne sono tante. L’ultima in ordine di tempo è probabilmente quella splendida trasformata in gol da Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid in Cha ...Gareth Bale ha avuto un calo verticale, in questa seconda fase della sua carriera, il ritorno al Tottenham non ha dato gli effetti sperati.