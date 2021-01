La rivincita degli Sherpa. Una spedizione nepalese conquista per la prima volta il K2 nella stagione invernale (Di domenica 17 gennaio 2021) È un mondo conosciuto il nostro. Ogni centimetro dalla superficie è mappato dai satelliti, ogni vetta è stata raggiunta e ogni fiume è stato risalito. Sembra a volte che l’unica frontiera sia rimasta quella dello spazio profondo. E forse è per questo che quando qualcuno osa muoversi un passo più in là sul nostro pianeta, l’emozione che si prova è un misto di stupore e nostalgia. Il 16 gennaio per la prima volta nella storia dell’uomo un gruppo di alpinisti ha conquistato la cima del K2 nella stagione invernale. E non alpinisti qualsiasi. La cordata che ha raggiunto gli 8.609 metri di quota era formata tutta da Sherpa, il popolo originario del Nepal che in queste montagne è nato e che per decenni ha guidato i ricchi alpinisti dell’Occidente sulle cime ... Leggi su open.online (Di domenica 17 gennaio 2021) È un mondo conosciuto il nostro. Ogni centimetro dalla superficie è mappato dai satelliti, ogni vetta è stata raggiunta e ogni fiume è stato risalito. Sembra a volte che l’unica frontiera sia rimasta quella dello spazio profondo. E forse è per questo che quando qualcuno osa muoversi un passo più in là sul nostro pianeta, l’emozione che si prova è un misto di stupore e nostalgia. Il 16 gennaio per lastoria dell’uomo un gruppo di alpinisti hato la cima del K2. E non alpinisti qualsiasi. La cordata che ha raggiunto gli 8.609 metri di quota era formata tutta da, il popolo originario del Nepal che in queste montagne è nato e che per decenni ha guidato i ricchi alpinisti dell’Occidente sulle cime ...

LiaCapizzi : La prima storica salita sul K2 in inverno: la rivincita degli sherpa nepalesi. Nell'alpinismo caratterizzato da tre… - sabryeffe : RT @LiaCapizzi: La prima storica salita sul K2 in inverno: la rivincita degli sherpa nepalesi. Nell'alpinismo caratterizzato da tremende ri… - Dome689 : La rivincita degli Sherpa. Una spedizione nepalese conquista per la prima volta il K2 nella stagione invernale - albertocol9 : RT @LiaCapizzi: La prima storica salita sul K2 in inverno: la rivincita degli sherpa nepalesi. Nell'alpinismo caratterizzato da tremende ri… - hearl84 : RT @LiaCapizzi: La prima storica salita sul K2 in inverno: la rivincita degli sherpa nepalesi. Nell'alpinismo caratterizzato da tremende ri… -

Ultime Notizie dalla rete : rivincita degli La rivincita degli "sherpa". Un gruppo di alpinisti nepalesi conquista il K2. Nessuno l'aveva mai scalato d'inverno. Messner: "Congratulazioni" il Dolomiti La rivincita dei "gregari": dieci sherpa in cima al K2 (mai raggiunta d'inverno)

Si sono ripresi la vetta. Per primi. D'inverno. Erano in 10, da spedizioni diverse: si sono aspettati, sotto la cima, per posarvi i loro piedi di sherpa, cantando insieme l'inno nepalese. Il K2 è per ...

Per primi in vetta al K2 d’inverno. La rivincita degli sherpa nepalesi

Ascesa da record sulla seconda montagna più alta del mondo. Nelle stesse ore precipita e muore lo spagnolo Sergi Mingote ...

Si sono ripresi la vetta. Per primi. D'inverno. Erano in 10, da spedizioni diverse: si sono aspettati, sotto la cima, per posarvi i loro piedi di sherpa, cantando insieme l'inno nepalese. Il K2 è per ...Ascesa da record sulla seconda montagna più alta del mondo. Nelle stesse ore precipita e muore lo spagnolo Sergi Mingote ...