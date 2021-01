La risposta della Rai a “SanPa” | “Lontano da casa” | un documentario sulla tossicodipendenza che è piaciuto a San Patrignano – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 17 gennaio 2021) L’enorme successodocuserienon poteva lasciare indifferenti i produttori televisivi. Nei giorni in cui si discute ancora del caso di Vincenzo Muccioli ecomunità di Sanda lui fondata, la Rai mette in campo il suo. Ma qui niente riflessioni sui metodi di riabilitazione: solo testimonianze di ragazzi e ragazze poco più che ventenni che ne sono usciti. Il film si intitolada, è stato realizzatoregista trentatreenne Maria Tilli e andrà in onda stasera, 17 gennaio, alle 23:30 sullo Speciale Tg1. Prodotto da Bielle Re con Rai Cinema – da Giuseppe Lepore e Simone Isola – ilera stato inizialmente ...