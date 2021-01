La richiesta di Moratti a Speranza: “Sospenda ordinanza Lombardia in zona rossa” (Di domenica 17 gennaio 2021) Letizia Moratti, vicepresidente ed assessore regionale della Lombardia, invita il ministro della Salute Roberto Speranza a sospendere con effetto immediato l’ordinanza che colloca Regione Lombardia in zona rossa. Una ragione per fare ciò sarebbe l’incertezza dei dati non aggiornati alla base della decisione, i quali non legittimano un provvedimento restrittivo di questo tipo “Inoltre, chiedo al Ministro Speranza – si legge in una nota della Regione – la revisione dei criteri da parte dei tecnici ministeriali in quanto ci sono ben altre regioni con rischi superiori a quelli della Lombardia non collocate in zona rossa“. “Sollecito il Ministro Speranza – prosegue Moratti ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Letizia, vicepresidente ed assessore regionale della, invita il ministro della Salute Robertoa sospendere con effetto immediato l’che colloca Regionein. Una ragione per fare ciò sarebbe l’incertezza dei dati non aggiornati alla base della decisione, i quali non legittimano un provvedimento restrittivo di questo tipo “Inoltre, chiedo al Ministro– si legge in una nota della Regione – la revisione dei criteri da parte dei tecnici ministeriali in quanto ci sono ben altre regioni con rischi superiori a quelli dellanon collocate in“. “Sollecito il Ministro– prosegue...

GiuseppeNanni57 : RT @giuseppetp55: Che c’è di nuovo in #Lombardia ?Aspettavano tutti la Moratti,per cosa poi?Per chiedere l’immediata richiesta di sospensio… - Milena02517729 : RT @giuseppetp55: Che c’è di nuovo in #Lombardia ?Aspettavano tutti la Moratti,per cosa poi?Per chiedere l’immediata richiesta di sospensio… - Penelope48a : RT @giuseppetp55: Che c’è di nuovo in #Lombardia ?Aspettavano tutti la Moratti,per cosa poi?Per chiedere l’immediata richiesta di sospensio… - mariateresaro16 : RT @giuseppetp55: Che c’è di nuovo in #Lombardia ?Aspettavano tutti la Moratti,per cosa poi?Per chiedere l’immediata richiesta di sospensio… - eia58 : RT @giuseppetp55: Che c’è di nuovo in #Lombardia ?Aspettavano tutti la Moratti,per cosa poi?Per chiedere l’immediata richiesta di sospensio… -