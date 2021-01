La nuova provocazione di Netanyahu: ok a nuove 800 abitazioni in Cisgiordania (Di domenica 17 gennaio 2021) Una nuova provocazione di una destra che ha come unico obiettivo non quello di lavorare per una pace giusta ma di umiliare le aspirazioni del popolo palestinese. Israele ha approvato la costruzione di ... Leggi su globalist (Di domenica 17 gennaio 2021) Unadi una destra che ha come unico obiettivo non quello di lavorare per una pace giusta ma di umiliare le aspirazioni del popolo palestinese. Israele ha approvato la costruzione di ...

La scelta potrebbe provocate tensioni con Biden e Peace Now accusa: "Bibi mette ancora una volta i suoi personali interessi politici davanti a quelli del paese" ...

