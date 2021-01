La Lombardia si ribella alla zona rossa. “Non c’è allarme, in altre regioni la situazione è peggiore” (Di domenica 17 gennaio 2021) "Qualcosa non torna" per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che chiede a governo e regioni di "comunicare in modo univoco i dati sui quali vengono prese le decisioni". Il pressing per evitare la zona rossa arriva anche da Confindustria e Confcommercio. Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 17 gennaio 2021) "Qualcosa non torna" per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che chiede a governo edi "comunicare in modo univoco i dati sui quali vengono prese le decisioni". Il pressing per evitare laarriva anche da Confindustria e Confcommercio.

smf_dc : RT @SVoxitalia: LOCKDOWN FEROCE IN 14 REGIONI! Asporto Vietato dai bar dopo le 18. In Piemonte Cirio s’inchina alla Malora imposta da Conte… - SVoxitalia : LOCKDOWN FEROCE IN 14 REGIONI! Asporto Vietato dai bar dopo le 18. In Piemonte Cirio s’inchina alla Malora imposta… - franchi96108961 : LOCKDOWN FEROCE IN 14 REGIONI! Asporto Vietato dai bar dopo le 18. In Piemonte Cirio s’inchina alla Malora imposta… - Fabio_Carisio : LOCKDOWN FEROCE IN 14 REGIONI! Asporto Vietato dai bar dopo le 18. In Piemonte Cirio s’inchina alla Malora imposta… - lucrezi89187688 : La Lombardia si ribella alla zona rossa. Fontana: 'Pronti a fare ricorso'. Fracassi: 'Così si … -