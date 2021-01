La gioia di Conte: 'Che bello, da allenatore non avevo mai battuto la Juve...' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Al quarto tentativo, la prima vittoria da allenatore contro la Juventus fa felice Antonio Conte che analizza così l'impresa di San Siro: "Per vincere contro una squadra come la Juve, che in Italia è ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Al quarto tentativo, la prima vittoria dacontro lantus fa felice Antonioche analizza così l'impresa di San Siro: "Per vincere contro una squadra come la, che in Italia è ...

sportli26181512 : La gioia di Conte: 'Che bello, da allenatore non avevo mai battuto la Juve...': La gioia di Conte: 'Che bello, da a… - Franzcesco68 : La gioia di Conte per aver battuto la Juve #InterJuventus - nahallaz : mi togliete anche la gioia di vedere antonio conte piangere maledettiiii - DTirinnanzu : Umiliati da Conte ma volete mettere la gioia di avere uno che veste bene in panchina sono tutto un fremito #InterJuve #Pirlo - rosaspinosa3 : #StaseraItalia.... finalmente una gioia.... oggi è Natale..... c'è ''Il Piccolo Lord''.... altro che #Conte ........ -