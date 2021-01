La fratellanza: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di domenica 17 gennaio 2021) La fratellanza: trama, cast e streaming del film Questa sera, domenica 17 gennaio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda La fratellanza (Shot Caller), film del 2017 scritto e diretto da Ric Roman Waugh, con protagonista Nikolaj Coster-Waldau. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Jacob Harlon è un onesto uomo d’affari che vive con la moglie Kate e il figlio Joshua. Dopo una cena con la moglie e i due amici Tom e Jennifer, dove beve qualche bicchiere di troppo, causa involontariamente un incidente stradale, uccidendo Tom. Il suo avvocato, Steve, gli propone un patteggiamento che prevede due anni e otto mesi di carcere, invece degli iniziali sette anni. Jacob accetta la proposta e viene ufficialmente rinchiuso con l’accusa di omicidio colposo. Arrivato al California ... Leggi su tpi (Di domenica 17 gennaio 2021) La: trama, cast e streaming delQuesta sera, domenica 17 gennaio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda La(Shot Caller),del 2017 scritto e diretto da Ric Roman Waugh, con protagonista Nikolaj Coster-Waldau. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Jacob Harlon è un onesto uomo d’affari che vive con la moglie Kate e il figlio Joshua. Dopo una cena con la moglie e i due amici Tom e Jennifer, dove beve qualche bicchiere di troppo, causa involontariamente un incidente stradale, uccidendo Tom. Il suo avvocato, Steve, gli propone un patteggiamento che prevede due anni e otto mesi di carcere, invece degli iniziali sette anni. Jacob accetta la proposta e viene ufficialmente rinchiuso con l’accusa di omicidio colposo. Arrivato al California ...

NSISI99159184 : In #italia serve una svolta ideologica basata sui principi fondamentali dell'uomo: libertà, fratellanza e uguaglia… - PippoMM1 : @CucchiRiccardo Guardi per me sarebbe indifferente, ma mi farebbe piacere vincesse la Lazio, per fratellanza sporti… - GiacomoGiura : RT @ValeMameli: DISCIPLINA E ONORE Dall'Istituto Luce è tutto. Credere, obbedire e combattere il virus con le mascherine del prode Arcuri.… - Anto_7744 : RT @ValeMameli: DISCIPLINA E ONORE Dall'Istituto Luce è tutto. Credere, obbedire e combattere il virus con le mascherine del prode Arcuri.… - FerranteGonzaga : RT @giuseppe_masala: Con Twitter l'amministrazione Obama ci ha organizzato le cosiddette 'privavere arabe' con le quali la Fratellanza Musu… -