La Comédie italienne è in crisi e finisce a Dieudonnè

(Di domenica 17 gennaio 2021) A Parigi Arlecchino e Colombina dovranno presto lasciare il palco a spettacoli di tutt’altro genere. Dopo anni di lotte, lasembra essere ormai sul punto di arrendersi. Il tempio della Commedia dell’Arte in Francia, famoso per la sua pittoresca entrata barocca a tinte blu e dorate situato nel cuore di Montparnasse, non regge più il peso dei debiti accumulati nel corso del tempo, ai quali si è aggiunto il macigno arrivato con ladel coronavirus che ne ha imposto la chiusura. Un batosta per questa piccola ambasciata culturale dell’Italia, unica nel suo genere in tutta la Francia, che da 46 anni presiede la rive gauche con spettacoli inediti e grandi classici. Il fondatore del teatro, Attilio Maggiulli, si ritrova a dover cedere la struttura, aperta nella capitale francese nel 1974 e difesa strenuamente fino ad ...