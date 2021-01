La Cina registra 109 casi di Coronavirus. E costruisce un ospedale da 1.500 stanze in 5 giorni (Di domenica 17 gennaio 2021) La Cina ha registrato 109 nuovi casi di Coronavirus, di cui 96 locali e 13 importati secondo le autorità sanitarie del Paese asiatico. 72 dei casi locali sono stati segnalati nell’Hebei, 12 nell’Heilongjiang, 10 a Jilin e 2 a Pechino, mentre un caso sospetto di importazione è stato registrato a Shanghai. Inoltre, sono state rilevate altre 119 nuove infezioni asintomatiche. Le autorità stanno lavorando contro il tempo per contenere la diffusione della pandemia meno di un mese prima del capodanno lunare cinese. Nella città di Shijiazhuang, capitale della provincia di Hebei, in soli cinque giorni è stato costruito un nuovo centro di isolamento per 3.000 persone, secondo l’agenzia di stampa cinese Xinhua. Finora i casi di Coronavirus nel ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Lahato 109 nuovidi, di cui 96 locali e 13 importati secondo le autorità sanitarie del Paese asiatico. 72 deilocali sono stati segnalati nell’Hebei, 12 nell’Heilongjiang, 10 a Jilin e 2 a Pechino, mentre un caso sospetto di importazione è statoto a Shanghai. Inoltre, sono state rilevate altre 119 nuove infezioni asintomatiche. Le autorità stanno lavorando contro il tempo per contenere la diffusione della pandemia meno di un mese prima del capodanno lunare cinese. Nella città di Shijiazhuang, capitale della provincia di Hebei, in soli cinqueè stato costruito un nuovo centro di isolamento per 3.000 persone, secondo l’agenzia di stampa cinese Xinhua. Finora idinel ...

