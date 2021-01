La Casertana ribalta la Paganese e fa suo il derby campano

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – Lafa suo ilcon la. La formazione di Guidi riesce nell’impresa di espugnare il “Marcello Torre” nonostante l’iniziale vantaggio dei padroni di casa. Sono gli azzurrostellati di Di Napoli, infatti, a sbloccare la contesa poco dopo il calcio di inizio. Il direttore di gara concede un calcio di rigore che Diop trasforma con freddezza. Laimpiega un tempo per tornare in partita e lo fa grazie all’ingresso in campo di Gigi Castaldo, autore del gol del pareggio. Rimessa la sfida in equilibrio, i falchetti operano il sorpasso con Cuppone e mandano in archivio la pratica con Icardi. Tre punti che proiettano laa quota diciotto, sei lunghezze in più della stessa ...