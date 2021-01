Koulibaly: «Possiamo battere la Juve, avremo la mentalità giusta» (Di domenica 17 gennaio 2021) Kalidou Koulibaly ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la netta vittoria del Napoli contro la Fiorentina Kalidou Koulibaly ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la netta vittoria del Napoli contro la Fiorentina. Queste le sue parole. INTER-Juve – «Se questa vittoria cambia la nostra prospettiva? No, sapevamo che quella di oggi sarebbe stata una gara difficile. Dobbiamo avere più mentalità, questa vittoria è stata buona ma dobbiamo restare concentrati anche sulle prossime gare di campionato. Per il momento siamo contenti per questi tre punti». MIGLIORE DIFESA IN SERIE A – «Sì, però dobbiamo migliorare in tutto. Gli avversari ci possono fare gol in tutti i momenti. Oggi abbiamo difeso e attaccato tutti insieme e questo ci fa crescere». SUPERCOPPA ITALIANA – «Non mi aspetto niente, solo di vincere. Sappiamo che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Kalidouha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la netta vittoria del Napoli contro la Fiorentina Kalidouha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la netta vittoria del Napoli contro la Fiorentina. Queste le sue parole. INTER-– «Se questa vittoria cambia la nostra prospettiva? No, sapevamo che quella di oggi sarebbe stata una gara difficile. Dobbiamo avere più, questa vittoria è stata buona ma dobbiamo restare concentrati anche sulle prossime gare di campionato. Per il momento siamo contenti per questi tre punti». MIGLIORE DIFESA IN SERIE A – «Sì, però dobbiamo migliorare in tutto. Gli avversari ci possono fare gol in tutti i momenti. Oggi abbiamo difeso e attaccato tutti insieme e questo ci fa crescere». SUPERCOPPA ITALIANA – «Non mi aspetto niente, solo di vincere. Sappiamo che ...

napolista : Koulibaly: «Faremo di tutto per vincere contro la Juve, non è una partita come le altre» A Sky: «Dobbiamo essere br… - dialessandro5 : @Markoporro10 @SaxSan2 Acerbi come koulibaly e correa e leiva come osimhen e mertens? Non penso. Comincia a toglier… - EmanueleFire : Comunque la prima cosa da fare per giugno è incatenare Koulibaly a Castel Volturno. MAI più si pensi che possiamo f… - pasqualecaso92 : Possiamo vendere Koulibaly, teniamo Amir Rrahmani baller - e238d51f283447c : @CozAndrea Koulibaly 80 mln,fabian 70,bakayoko 50,osimhen 70,,insigne 60,lozano 50 ma non possiamo parlare di scudetto???vabbe.... -