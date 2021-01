Katia Ricciarelli | “Ho amato José Carreras più di Pippo Baudo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 gennaio 2021) Nella vita di, come rivelato in una vecchia intervista, l’uomo che è riuscito a stregarla di più è stato il teno. Una storia d’amore durata 13 anni e che ha lasciato il segno nel suo cuore. “Con una frase sono caduta a terra e mi sono innamorata di lui” ha ricordato parlando dell’uomo che ha ammesso di averpiù di tutti. Insomma, pare proprio che nonostante alla fine abbia sposatonel suo cuore c’è sempre stato il noto tenore. Nonostante la loro storia d’amore non sia stata tutta rosa e fiori, visto il grande fascino di, molto desiderato dalle donne. In una vecchia interista a CR4 – La repubblica delle Donne, laha approfondito la storia d’amore ...