Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, ecco perchè si sono lasciati (Di domenica 17 gennaio 2021) Katia Ricciarelli e Pippo Baudo si sono sposati nel 1986. Il conduttore convolava a nozze per la seconda volta dopo il matrimonio con Angela Lippi dal quale è nata Tiziana. La famosa soprano si lasciava alle spalle la storia con il collega Josè Carreras durata 13 anni. L’unione tra i due personaggi catalizza l’attenzione dei media, per la grande caratura di entrambi: Baudo tra i mattatori della tv contemporanea, la Ricciarelli voce italiana conosciuta nei teatri dei tutto il mondo, un legame che ha appassionato il pubblico. Qualcosa però comincia a non andare per il verso giusto dopo i primi tre idilliaci anni Katia Ricciarelli e Pippo Baudo prendono le distanze sul lato fisico, e cresce la gelosia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021)sisposati nel 1986. Il conduttore convolava a nozze per la seconda volta dopo il matrimonio con Angela Lippi dal quale è nata Tiziana. La famosa soprano si lasciava alle spalle la storia con il collega Josè Carreras durata 13 anni. L’unione tra i due personaggi catalizza l’attenzione dei media, per la grande caratura di entrambi:tra i mattatori della tv contemporanea, lavoce italiana conosciuta nei teatri dei tutto il mondo, un legame che ha appassionato il pubblico. Qualcosa però comincia a non andare per il verso giusto dopo i primi tre idilliaci anniprendono le distanze sul lato fisico, e cresce la gelosia ...

CorriereCitta : Katia Ricciarelli: chi è, età, carriera, compleanno, vita privata, amori, curiosità, Alberto Urso #katiaricciarelli… - zazoomblog : KATIA RICCIARELLI- “I miei 75 anni? Non festeggio: ho ancora da fare” - #KATIA #RICCIARELLI- #anni? - MutiLeonilde : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER TRA LAPO ELKANN, ORNELLA MUTI E IL COMPLEANNO DI KATIA RICCIARELLI - bubinoblog : DOMENICA IN: MARA VENIER TRA LAPO ELKANN, ORNELLA MUTI E IL COMPLEANNO DI KATIA RICCIARELLI - MontiFrancy82 : A #domenicain ospiti @ornellamuti @lapoelkann_ #KatiaRicciarelli @serenarossi_com #GinaLollobrigida @maravenierof -