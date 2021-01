Katia Ricciarelli confessa | “Ho un grande rimpianto”

Leggi su youmovies

(Di domenica 17 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha voluto fare una confessione per i suoi 75 anni. Ma che cosa ha detto? Le sue parole non passano inosservate.sarà unaprotagonista di questa domenica pomeriggio. Il tenore sarà infatti tra gli ospiti di ‘Domenica In’, lo storico talk show in onda la domenica pomeriggio su Rai Uno