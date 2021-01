Kanye West contro uno stagista: denuncia da 500 mila dollari (Di domenica 17 gennaio 2021) Sembra che Kanye West abbia deciso di citare in giudizio uno dei suoi ex stagisti, colpevole di aver violato un accordo di non divulgazione. Ryan Inwards dovrà pagare oltre mezzo milione di dollari! Da giorni attorno a Kanye West girano una serie di rumors riguardanti nuove collaborazioni, tra cui quella con Adidas. Il cantante, però, ultimamente ha ben altro di cui preoccuparsi. Non stiamo parlando del suo divorzio da Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 17 gennaio 2021) Sembra cheabbia deciso di citare in giudizio uno dei suoi ex stagisti, colpevole di aver violato un accordo di non divulgazione. Ryan Inwards dovrà pagare oltre mezzo milione di! Da giorni attorno agirano una serie di rumors riguardanti nuove collaborazioni, tra cui quella con Adidas. Il cantante, però, ultimamente ha ben altro di cui preoccuparsi. Non stiamo parlando del suo divorzio da Articolo completo: dal blog SoloDonna

voidxemzi : @annoiatoh24 @nargillos ok almeno è un mago potente ed 1 pers intelligente.. kanye west che è?un rapper? ?? - suemeermal : ODDIO RAGA NON CI CREDO JEFFREE STAR E KANYE WEST COPPIA CONFERMATA - RumoreMagazine : Un po' di notizie veloci uscite questa settimana: dalla cassetta in edizione limitata di Bleach dei #Nirvana per Sa… - Marti_M_M_ : RT @Rosy72mex: Allora, George Clooney, Brad Pitt, Bradley Cooper, Al Pacino, Marlon Brandon, Jonny Deep, keanu Reeves, Kanye West ecc.ecc v… - kitebbi : femminismo spento sto ascoltando kanye west -