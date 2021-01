Juventus Women campione d’inverno, sconfitta l’Inter (Di domenica 17 gennaio 2021) . Nel primo derby d’Italia di questa domenica, le ragazze di Rita Guarino vincono per 3-0 Giornata di derby dunque, tra poche ore in campo CR7 contro Lukaku, intanto la Juventus Women campione d’inverno dopo aver vinto contro le nerazzurre. Un primo tempo a reti bianche che però non è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Juventus conquista San Siro nel big match femminile Inter Juventus anche nella A femminile Serie A femminile terza giornata, poi la lunga sosta Torna la A femminile, in Serie B rinviate molte gare Supercoppa italiana femminile, il primo trofeo del 2021 Alla Juventus Women la Supercoppa Leggi su webmagazine24 (Di domenica 17 gennaio 2021) . Nel primo derby d’Italia di questa domenica, le ragazze di Rita Guarino vincono per 3-0 Giornata di derby dunque, tra poche ore in campo CR7 contro Lukaku, intanto ladopo aver vinto contro le nerazzurre. Un primo tempo a reti bianche che però non è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Laconquista San Siro nel big match femminile Interanche nella A femminile Serie A femminile terza giornata, poi la lunga sosta Torna la A femminile, in Serie B rinviate molte gare Supercoppa italiana femminile, il primo trofeo del 2021 Allala Supercoppa

juventusfc : #InterJuve in programma domenica anche per le #JuventusWomen?? L'allenamento delle bianconere a Vinovo ??… - GoalItalia : #InterJuventus 0-3: nella gara femminile non c'è storia Il primo Derby d'Italia di giornata è bianconero ???? - juventusfc : SI PARTE! FORZA BIANCONERE, #FINOALLAFINE! MATCH LIVE su @JuventusTV ?? - webmagazine24 : Juventus Women campione d’inverno, sconfitta l’Inter - zazoomblog : Il derby dItalia va alla Juventus: Inter Women battuta 3-0 - #derby #dItalia #Juventus: #Inter -