Juventus, il nome nuovo per l’attacco è un ex Milan… (Di domenica 17 gennaio 2021) La Juventus è a caccia di un nuovo attaccante. I bianconeri sono alla ricerca di una quarta punta che possa garantire gol e sostanza per alternarsi con i vari Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala. Il nome nuovo a cui starebbe pensando la società sarebbe davvero ad effetto.Secondo quanto afferma Tuttosport, infatti, la nuova idea last minute potrebbe essere un ex Milan e Genoa: Krzysztof Piatek. I bianconeri di Andrea Pirlo vorrebbero un profilo pronto che possa rinforzare il pacchetto offensivo. Se i nomi di Scamacca a William José della Real Sociedad sono quelli più chiacchierati, l'ex rossonero sarebbe entrato di prepotenza nella lista dei possibili candidati. Il polacco era stato accostato anche al Genoa e alla Fiorentina ma un'eventuale offerta della Juventus farebbe cambiare le cose.caption ... Leggi su itasportpress (Di domenica 17 gennaio 2021) Laè a caccia di unattaccante. I bianconeri sono alla ricerca di una quarta punta che possa garantire gol e sostanza per alternarsi con i vari Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala. Ila cui starebbe pensando la società sarebbe davvero ad effetto.Secondo quanto afferma Tuttosport, infatti, la nuova idea last minute potrebbe essere un ex Milan e Genoa: Krzysztof Piatek. I bianconeri di Andrea Pirlo vorrebbero un profilo pronto che possa rinforzare il pacchetto offensivo. Se i nomi di Scamacca a William José della Real Sociedad sono quelli più chiacchierati, l'ex rossonero sarebbe entrato di prepotenza nella lista dei possibili candidati. Il polacco era stato accostato anche al Genoa e alla Fiorentina ma un'eventuale offerta dellafarebbe cambiare le cose.caption ...

ZZiliani : In un paese serio la ministra #DeMicheli sarebbe già stata rimossa. In quanto a #Paratici e alla #Juventus, una giu… - ItaSportPress : Juventus, il nome nuovo per l'attacco è un ex Milan... - - GiovaFormi : RT @Stetobald: 'Il Cagliari sta tesserando un nuovo giocatore e conta di poterlo schierare per uno spezzone di partita. Cerchiamo di scopri… - cattelan83 : @EdoardoMecca1 Non concordo. Quest anno la #Juventus ha rivoluzionato staff tecnico e giocatori senza provare NULLA… - splugged : @InteristaOld @ZaLatan23 @capuanogio Certo. Se non facessero il nome di “Juventus”, come credi si farebbero 4 spic… -