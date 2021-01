Juventus | i convocati di Pirlo per l’Inter Ci sono Chiesa e McKennie

(Di domenica 17 gennaio 2021) Laha reso noti idi Andreain vista della gara condi questa sera a San Siro alle 20.45. Out i positivi al Covid, De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado e a loro si aggiunge Dybala.invece. Questa la lista completa: Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Garofani, Buffon.Difensori – Cheillini, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.Centrocampisti – Arthur, Ramsey,, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Ranocchia.Attaccanti – Cristiano Ronaldo, Morata. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

