Juventus, guai per Pirlo: quattro diffidati rischiano di saltare la Supercoppa (Di domenica 17 gennaio 2021) Juventus – Poche ore ormai al fischio d’inizio di Inter Juventus, sfida che vale tanto, soprattutto vista la classifica attuale. Impegno difficile per i bianconeri, che sono ospiti a San Siro della formazione dell’ex Conte. Con l’obbligo di fare risultato ma nello stesso tempo anche di gestire al meglio le energie, considerando che in questo mese di gennaio si sono già affrontati, e si dovranno affrontare, tante partite nel giro di pochi giorni. Juventus, 4 calciatori possono saltare la Supercoppa Come ha sottolineato il giornalista Romeo Agresti su Twitter ci sono dei calciatori della Juventus che dovranno stare molto attenti questa sera. Perché il regolamento prevede che la squalifica in campionato si deve scontare anche in Supercoppa Italiana. Leggi anche: Inter ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 17 gennaio 2021)– Poche ore ormai al fischio d’inizio di Inter, sfida che vale tanto, soprattutto vista la classifica attuale. Impegno difficile per i bianconeri, che sono ospiti a San Siro della formazione dell’ex Conte. Con l’obbligo di fare risultato ma nello stesso tempo anche di gestire al meglio le energie, considerando che in questo mese di gennaio si sono già affrontati, e si dovranno affrontare, tante partite nel giro di pochi giorni., 4 calciatori possonolaCome ha sottolineato il giornalista Romeo Agresti su Twitter ci sono dei calciatori dellache dovranno stare molto attenti questa sera. Perché il regolamento prevede che la squalifica in campionato si deve scontare anche inItaliana. Leggi anche: Inter ...

infoitsport : Guai in casa Inter | possibile doppio forfait per la Coppa Italia e per la sfida con la Juventus - infoitsport : Calciomercato Juventus, Pirlo nei guai | CR7 ha scelto il nuovo tecnico - ItaSportPress : Guai in casa Inter: possibile doppio forfait per la Coppa Italia e per la sfida con la Juventus -… - sscalcionapoli1 : Kpmg: 'Coronavirus, ma non solo: calcio verso il default se si continua con stadi chiusi e si perde appeal', Juvent… - infoitsport : Kpmg: 'Coronavirus, ma non solo: calcio verso il default se si continua con stadi chiusi e si perde appeal', Juvent… -