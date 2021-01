Javier Rigau | chi è l’ex bello e giovane di Gina Lollobrigida

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 gennaio 2021) È stato il fidanzato di: chi è, imprenditore spagnolo ed ex della diva di Hollywood.è un imprenditore di origini catalane noto alla cronaca rosa per via della relazione avuta con la divina. L’attrice esono stati insieme per ben quattro decadi, nonostante la loro differenza d’età di oltre 30 anni. Nato in Spagna con il nome di Franciscoy Rafols, di lui si sa che si è laureato in giurisprudenza e che voleva diventare notaio, sogno che ha abbandonato per passare più tempo cone per seguire meglio i suoi progetti di lavoro. Non si è a conoscenza della sua data di nascita, ma è noto che tra lui e ...